Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 35-Jährigen Jenny Ramirez Reyes und ihrem 8-Jährigen Sohn Milan Ernesto Ramirez Reyes.

Arnstadt, Längwitzer Straße (ots)

Letztmalig wurden die beiden in den Abendstunden des 18.09.2025 im Raum Erfurt gesehen. Personen, die die Gesuchten seit gestern gesehen haben, oder Angaben zu ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Bezugsnummer ST/0245407/2025 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677/601-124 zu melden oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der genannten Bezugsnummer in Verbindung zu setzen. Die Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor.

