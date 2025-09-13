LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt
Gotha (ots)
Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr wurde in Gotha, Steinstraße ein 46jähriger Fahrradfahrer, kurz vor seiner Haustür, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einem durchgeführtern Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,10 Promille ermittelt. Das Fahrrad durfte schonmal nach Hause, für den Fahrer ging es zur Blutentnahme ins Krankenhaus.(as)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell