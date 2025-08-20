PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand - Nachtragsmeldung und Zeugensuche

Eisenach (ots)

In der Nacht vom 18.08.2025 auf den 19.08.2025 kam es in einem 
Billard-Café in der Straße "Jakobsplan" zu einem Brand. Die 
Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen, die 
Brandortuntersuchungen dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand 
wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Durch die 
offenbar vorsätzliche Inbrandsetzung bestand zumindest kurzzeitig 
eine erhebliche Gefahr für umliegende bewohnte Häuser. Nur durch den 
schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers 
verhindert werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, 
die in dieser Nacht, also auch weit vor Brandausbruch gegen 03.30 
Uhr, verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich Personen- oder 
Fahrzeugbewegungen im Bereich des betroffenen Objektes gemacht haben.
Zeugen, die über Foto- oder Videomaterial verfügen, können dieses 
problemlos über folgenden Link hochladen: https://th.hinweisportal.de
/2025082013-brand-billard-cafe-eisenach/de/upload
 
 
Sachdienliche Hinweise darüber hinaus nimmt die Polizei Eisenach 
unter der Telefonnummer 0391-261124 und der Bezugsnummer 0215129/2025
entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Eisenach (ots) - Ein bislang Unbekannter begab sich gestern Mittag, gegen 12.30 Uhr gewaltsam in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Bereich "Am Mosberg". Als der Unbekannte dabei war, diverse Gartengeräte zu entwenden wurde er durch einen Zeugen gestört und flüchtete ohne Beutegut. Der unbekannte Mann, kann wie folgt beschrieben werden: 35-40 Jahre alt 180-185 cm groß kurze dunkle Haare keinen Bart bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer hellgrauen, ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zu Fall gekommen

    Ilmenau (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhr eine 19-Jährige mit ihrer Vespa die Straße "Grenzhammer" in Richtung Langewiesen. Aus unbekannter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Die 19-Jährige verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Die Vespa blieb fahrbereit. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Schwer verletzt

    Arnstadt (ots) - Ein 52-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Abend die Wolff-Knippenberg-Straße in Richtung Rehestädt. Im Kreuzungsbereich zur Thöreyer Straße kollidierte der Mann mit einem vorfahrtsberechtigtem von rechts kommenden 49-jährigen Skoda-Fahrer. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Er kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren