Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand - Nachtragsmeldung und Zeugensuche

Eisenach (ots)

In der Nacht vom 18.08.2025 auf den 19.08.2025 kam es in einem Billard-Café in der Straße "Jakobsplan" zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen, die Brandortuntersuchungen dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Durch die offenbar vorsätzliche Inbrandsetzung bestand zumindest kurzzeitig eine erhebliche Gefahr für umliegende bewohnte Häuser. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die in dieser Nacht, also auch weit vor Brandausbruch gegen 03.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des betroffenen Objektes gemacht haben. Zeugen, die über Foto- oder Videomaterial verfügen, können dieses problemlos über folgenden Link hochladen: https://th.hinweisportal.de /2025082013-brand-billard-cafe-eisenach/de/upload Sachdienliche Hinweise darüber hinaus nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 0391-261124 und der Bezugsnummer 0215129/2025 entgegen. (ah)

