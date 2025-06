LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzungsdelikt in Supermarkt

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes wurde gestern Mittag einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße unterzogen. Wie die Ermittlungen ergaben waren an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. ...

