LPI-GTH: 14-Jährige aus Sülzenbrücken vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte stahlen in der Nacht vom letzten Freitag zum Samstag, zwischen 01.30 Uhr und 13.00 Uhr, aus einem Dacia zwei Portemonnaies und ein Handy. Das Fahrzeug parkte in der Straße An der Leite. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um eine graue Geldbörse aus Leder, ein graues Lederportemonnaie mit 'Wolfskopf'-Symbol, sowie ein schwarzes Handy der Marke NOTHING, Typ ...

mehr