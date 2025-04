LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Am 20. April, in der Zeit zwischen 03.45 Uhr und 06.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Grundstück in der Rehbergsiedlung sowie auf zwei Grundstücke in der Ruhlaer Straße. Von dort wurden unter anderem ein Mountainbike sowie Gartenwerkzeuge im geschätzten Wert von 6.300 Euro entwendet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0100878/2025) entgegen. (jd) ...

