Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 15-jährigen Mädchen (FOTO)

Gotha (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 15-jährigen Sheila-Morgana Dargel. Diese hat am 05.04.2025 gegen 12:00 Uhr das elterliche Wohnhaus in Gotha in unbekannte Richtung verlassen. Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 cm groß, kräftige Statur, schulterlange - rotblonde Haare, Brille, graue Strickjacke, blaue Jeanshose und weiße Schuhe. Personen, welche das Mädchen gesehen haben oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0088080/2025 in Verbindung zu setzen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jb)

