LPI-GTH: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach vermisstem Erwachsenen - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem geparkten Pkw an der Ilmenauer Eishalle. Mittels eine Steines wurde die Seitenscheibe des Mercedes Vito eingeschlagen, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Entwendet wurde aus dem Pkw nichts. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer ...

