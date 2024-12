Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Eisenach (ots)

Am 07. Oktober 2024 wurden einem Seniorenpaar, vermutlich im Rahmen eines Einkaufes in einem Supermarkt in Seebach, die Girokarten von einer Unbekannten entwendet. In der weiteren Folge benutzte die unbekannte Person diese für Geldabhebungen bei einem Kreditinstitut in der Julius-Lippold-Straße in Eisenach. Den Senioren entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von knapp 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0263863/2024) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

