Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahlshandlung

Gotha (ots)

Am 18. März 2024 gegen 10.10 Uhr sowie am 19. März, gegen 16.45 Uhr betrat ein bislang Unbekannter einen Drogeriemarkt in der "Schönen Allee" und entwendete in der weiteren Folge Kosmetikartikel im Gesamtwert von circa 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0077861/2024) in Verbindung zu setzen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

