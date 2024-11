LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen

Eisenach (ots) - In ein Bürogebäude im Schleierbornweg drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeit zwischen gestern, 21.00 Uhr und heute, 01.05 Uhr gewaltsam ein. Die Unbekannten entwendeten anschließend Bargeld und hinterließen einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0302237/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr