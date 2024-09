Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wer erkennt diesen Mann?

Wartburgkreis (ots)

Einer 67-Jährigen wurde am 08.12.2023 ihre Geldbörse aus der Handtasche beim Einkauf in einem Einkaufsmarkt in Gerstungen entwendet, um die darin befindliche Bankkarte zeitnah am Geldautoamten eines Geldinstituts in Gerstungen missbräuchlich zu benutzen. Der Unbekannte hob fünf Geldbeträge in Höhe von etwa 1800 Euro ab.

Wer erkennt die abgebildete männliche Person oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Die rechtlichen Voraussetzungen des Fotomaterials liegen vor. Hinweise werden von der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0325990/2023 entgegengenommen. (ah)

