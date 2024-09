LPI-GTH: Vermisster Senior gesucht - Foto

Ruhla (ots) - Eine 26jährige Frau hatte am gestrigen Dienstag ihren Pkw Seat in der Wintersteiner Straße in Ruhla am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie gegen 15.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Der Verursacher jedoch befand sich nicht vor Ort. Wer also am gestrigen Tag in der Wintersteiner Straße etwas beobachtet hat, was zur Aufklärung der Tat beitragen kann, möge sich bei der ...

