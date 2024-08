LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Lengröden - Wartburgkreis (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 13.47 Uhr meldete sich eine Anruferin bei der Rettungsleitstelle, weil sie einen Fahrradfahrer im Straßengraben gefunden habe. Nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen vor Ort kann gesagt werden, daß der 57-jährige Fahrradfahrer auf seinem E-Bike die B 7 aus Richtung Krauthausen in Richtung Creuzburg befahren hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der Ortslage Lengröden nach rechts von der ...

