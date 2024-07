LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 79-Jährigen

Eisenach (ots) - Ein 58-jähriger Mazdafahrer bog am Freitag, kurz vor 11:00 Uhr, nach links auf die Gothaer Straße ein und übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten gleichaltrigen Seatfahrer. Es kommt zur Kollision, in deren Folge der Mazda nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand. (Bezugsnummer 0192953/2024) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 E-Mail: ...

