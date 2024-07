LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 67-Jährigen

Arnstadt (ots) - Ein 24-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr gestern Nachmittag die Straße "Auf der Setze" hinter einer 71-jährigen Fahrradfahrerin. Die 71-Jährige wollte in die Schönbrunnstraße einbiegen, sodass der Fahrer des Skoda beabsichtigte rechts an der Frau vorbeizufahren. Dabei kollidierte er seitlich mit dem Fahrrad. Die Frau kam zu Fall, verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. Es entstand kein erkennbarer Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: ...

