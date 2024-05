LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mädchen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Eine 58-jährige Motorradfahrerin befuhr gestern Mittag die B19 von Wilhelmsthal in Richtung Eisenach. Hierbei kam die Fahrzeugführerin, möglicherweise aufgrund von Splitt, ins Rutschen und kam anschließend zu Fall. Dabei verletzte sich die Frau und kam in ein Krankenhaus. Das Kraftrad wurde geborgen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

