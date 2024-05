LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Betrug

Arnstadt (ots) - Heute Nacht, in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannt gebliebene männliche Personen Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Alfred-Ley-Straße. Die Männer entwendeten in der weiteren Folge unter anderem Reinigungsmittel in noch unbekanntem Wert. Durch das gewaltsame Öffnen einer Tür entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Die Unbekannten ...

