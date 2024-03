Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

Bild-Infos

Download

Ilm-Kreis (ots)

Seit dem 06. März, gegen 23.30 Uhr gilt die 16-jährige Ronja Ciemiega als vermisst. Letztmalig gesehen wurde die Jugendliche zur besagten Zeit in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Ichtershausen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Ronja Ciemiega ist ungefähr 170 cm groß, ist von schlanker Statur und hat lange dunkle Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war sie mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, einer hellgrauen Jogginghose sowie einer dunkelgrauen Jacke bekleidet. Zeugen zur Vermisstensache werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 oder jeder anderen Polizeidienststelle (Bezugsnummer: 24085813) in Verbindung zu setzen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell