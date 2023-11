Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahlshandlung

Eisenach (ots)

Eine bislang unbekannt gebliebene männliche Person entwendete am 05. Juli 2023, gegen 16.10 Uhr und erneut am 27. Juli 2023, gegen 17.35 Uhr hochwertige Parfüms aus einem Drogeriemarkt in der Karlstraße. In beiden Fällen wollten Zeugen den Mann an der Diebstahlshandlung hindern, daraufhin wendete der Unbekannte körperliche Gewalt an, sodass in der weiteren Folge drei Personen leicht verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Eisenach ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise werden unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0180202/2023) entgegengenommen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

