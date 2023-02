Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Tätern

Eisenach (ots)

Zwei unbekannte Männer versuchten am 12.12.2022, gegen 10.00 Uhr, hochpreisige Parfums aus einem Drogeriemarkt in der Karlsstraße zu entwenden. Während einer der Täter das Ladenlokal verlassen konnte, wurde der andere zunächst von einer Mitarbeiterin aufgehalten und in den hinteren Bereich des Marktes gebeten, von wo aus die Polizei benachrichtigt werden sollte. Der Täter gab eine Parfumflasche zurück, sodann gelang ihm auch die Flucht. Wer kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung des Bildmaterials liegen vor. Hinweise werden von der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0306171/2022 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell