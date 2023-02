LPI-GTH: Aufmerksame Passanten erkennen medizinischen Notfall

Arnstadt (ots) - Am Montag, den 23.01.2023, kam es im Innenstadtbereich in Arnstadt zu mehreren Sachbeschädigungen. In einem Fall wurde eine Beschädigung eines Fahrradständer vor einem Augenoptikergeschäft in der Erfurter Straße gegen 16.00 Uhr gemeldet. In einem anderen Fall soll ein Mann gegen 19.00 Uhr in der Lessingstraße in der Nähe des Marienstiftes herumgeschrien und Mülltonnen umgeworfen haben sowie in der ...

