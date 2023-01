Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wer kennt diese Person?

Stregda (Wartburgkreis) (ots)

Am 28.03.2022 wurde einem 74-Jährigen durch einen Unbekannten gegen 16.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Stregda Am Stadtweg die Geldbörse gestohlen. Mit der damit entwendeten EC-Karte wurden am gleichen Tag Einkäufe und Abhebungen von Bargeld getätigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 7.000 Euro. Wer kennt die auf dem Foto abgebildete Person und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0075521/2022 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung des Fotos liegen vor. (ah)

