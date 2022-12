Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht in einen Mobilfunkshop in der Karlstraße einzubrechen. Zwei Unbekannte hebelten augenscheinlich mittels eines Brecheisens zunächst an einer bereits beschädigten Glasscheibe. Da dies misslang wurde ein zweiter Versuch am Türrahmen unternommen. Die Tür hielt ebenfalls stand, sodass ein Eindringen in den Verkaufsraum nicht möglich war. Anwohner, welche nähere Angaben zu den beiden dunkel gekleideten Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0317288/2022 zu melden. (mm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell