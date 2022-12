Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Bild-Infos

Download

Ilm-Kreis (Großbreitenbach) (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen. Die 17-jährige Jasmin Förstel wurde letztmalig am 23. November 2022, gegen 09.00 Uhr in Neustadt am Rennsteig gesehen. Wer hat die Gesuchte seither gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0290505/2022) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell