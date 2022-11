Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen mit Gegenverkehr kollidiert

Gotha (ots)

Am Samstagfrüh gegen 07:45 Uhr übersah ein 27jähriger Seatfahrer in der Friemarer Straße von Gotha, dass ein vor ihm fahrender Pkw verkehrsbedingt hinter einem parkenden Fahrzeug wegen Gegenverkehr halten musste. Er schob den wartenden auf den parkenden Pkw und kollidierte anschließend mit dem Gegenverkehr. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3200 EUR. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 27jährigen Seatfahrer einen Atemalkoholwert von 0,2 Promille und die Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Der Seatfahrer musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und vorher sein Fahrzeug vor Ort abstellen. (ri)

