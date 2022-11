LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen versuchten in der Nacht von gestern zu heute gewaltsam in ein Fleischereigeschäft in der Ohrdrufer Straße einzudringen. In der Zeit zwischen gestern 18.30 Uhr und heute Morgen, 02.45 Uhr haben der oder die Unbekannten offenbar versucht eine Tür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro beziffert. ...

mehr