LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Gotha (ots) - Gestern ereignete sich am frühen Abend, gegen 17.15 Uhr, im Bereich der Kreuzung Waltershäuser Straße/18.März-Straße ein Verkehrsunfall. Der 49 Jahre alte Geschädigte war mit seinem Fahrrad unterwegs, als ihm plötzlich ein Unbekannter einen Gegenstand zwischen die Speichen des Vorderrades warf. In der Folge überschlug sich der Fahrradfahrer. Er blieb dabei unverletzt und auch am Fahrrad entstanden ...

