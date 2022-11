LPI-GTH: Streit um zugeparktes Fahrzeug eskaliert

Eisenach (ots) - Die Eisenacher Polizei kontrollierte gestern mehrere Fahrzeuge in Eisenach und stellte dabei in mehreren Fällen Verstöße fest. Am Nachmittag wurde bei einem 25-jährigen Fahrer eines BMW in der Nessetalstraße eine mögliche Beeinflussung durch Cannabis festgestellt. Am frühen Abend stoppten die Polizeibeamten in der Mühlhäuser Straße einen Audi mit einem 41-Jährigen am Steuer. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem ...

mehr