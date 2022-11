LPI-GTH: Suche nach vermisster Mandy Winkler- ergänzende Personenbeschreibung

Eisenach (ots) - Ein 32-Jähriger begab sich gestern Nachmittag in ein leerstehendes Haus in der Emilienstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache randalierte er im Inneren und dies erregte die Aufmerksamkeit eines Zeugen. Als die Polizeibeamten am Einsatzort ankamen, versuchte der Herr noch zu flüchten. Der Versuch misslang jedoch und so konnte der 32-Jährige unmittelbar am Tatort unter Kontrolle gebracht werden. Er ...

