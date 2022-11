LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ilmenau und Arnstadt (ots) - Gleich 2 e-Bikes wurden in der Freitagnacht in den Orten Ilmenau und Arnstadt entwendet. In Ilmenau wurde ein E-Bike der Marke "Giant", Any Tour, Farbe blau, mit Taschen am Gepäckträger aus einem Keller eines Hauses im Fischerweg und in Arnstadt von einem Hinterhof in der Lessingstraße ein grün/schwarzes "Cube" Reaction Hybrid 625 gestohlen. Beide Räder hatten jeweils einen Wert von mehreren Tausend Euro. (ef) Rückfragen bitte an: ...

