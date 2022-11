LPI-GTH: Suche nach vermisster Mandy Winkler - Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung

Ilmenau (ots) - Unbekannte drangen zwischen gestern Nachmittag, gegen 16.15 Uhr und heute Morgen, gegen 06.45 Uhr gewaltsam in einen Bauwagen in der Unterpörlitzer Straße ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten u.a. diverses Werkzeug sowie Treibstoff. Der gesamte Beuteschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Der Schaden am Bauwagen wurde auf ca. 200 Euro beziffert. Die Polizei sucht in dem Fall Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 ...

mehr