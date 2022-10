Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer verletzt

Eisenach (ots)

In der Innenstadt befuhr am Freitagnachmittag ein 22-jähriger Mopedfahrer den Johannisplatz von der Querstraße kommend. Vor einem ebenfalls dort ansässigen Geldinstitut hielt ein PKW VW. Als in der weiteren Folge beide Fahrzeuge in den Kreuzungsbereich einfuhren, kam es zur Kollision. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde hierbei leicht verletzt. (mm)

