LPI-GTH: Verkehrskontrolle

Ilmenau (ots) - Die Ilmenauer Polizei führte gestern Abend Verkehrskontrollen am "Wenzelberg" durch. In diesem Zusammenhang wurde ein Mercedes mit einem 38-Jährigen am Steuer kontrolliert. Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol, ein Test ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. In der Folge wurde die Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein in Verwahrung genommen. Den 38-Jährigen erwartet ein ...

