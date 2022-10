Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen- Zeugensuche

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein in der Straße "Am Mönchhof" befindlicher Zigarettenautomat wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter aufgebrochen. Der oder die Unbekannten entwendeten in der Folge Bargeld und Tabakwaren. Der Wert des Beuteguts kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Tatzeit liegt augenscheinlich in der Nacht vom 04. Oktober bis gestern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0245581/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

