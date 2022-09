Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschlagnahme von Betäubungsmitteln

Eisenach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Innenstadt verstärkt Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten in den mitgeführten Sachen eines 39-jährigen ortsansässigen Radfahrers und eines 19-Jährigen jeweils geringe Mengen Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen beide Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mm)

