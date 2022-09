Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ausfall der Ampelanlage nach Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Eine 53-jährige Fahrerin eines Opel, befuhr gestern gegen 14.20 Uhr die Dr.-Troch-Straße in Richtung L1045. Zur selben Zeit befuhr eine 43-jährige Fahrerin eines Toyota die B247 in Richtung Gotha. Im Bereich der Ampelkreuzung kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Ampelanlage beschädigt, welche weiterhin außer Betrieb ist. (jd)

