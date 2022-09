LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Eisenach (ots) - Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 10.00 Uhr einen 34-jährigen VW-Fahrer in der Goethestraße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mutmaßlich unter dem Einfluss von Methamphetamin stand. In der Folge wurde mit dem 34-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Die ...

mehr