LPI-GTH: Einbruch in Friseurgeschäft - Zeugenaufruf

Waltershausen (ots) - Am 26.08.2022 gegen 09.30 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in der Ohrdrufer Straße. Ein 82-jähriger Opelfahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 70-Jährige kam zu Fall und wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Opel und dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Gegen ...

