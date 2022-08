Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radsätze entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen dem 24. August, 18.00 Uhr und gestern, 06.30 Uhr auf ein Außengelände eines Autohauses in der Straße "An der Feuerwache". Die Unbekannten demontierten und entwendeten mehrere Radsätze von ausgestellten Fahrzeugen. Die betroffenen Fahrzeuge wurden auf Pflastersteinen unsachgemäß "aufgebockt", sodass an den PKW erheblicher Sachschaden entstand. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0209808/2022) entgegen. (jd)

