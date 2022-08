LPI-GTH: Container aufgebrochen- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere Täter begaben sich in der Zeit zwischen gestern, 17.00 Uhr und heute, 09.30 Uhr widerrechtlich auf ein Gelände einer Kinderkrippe in der Schillerstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten in der Folge ein auf dem Außengelände angebrachtes rechteckiges Sonnensegel der Größe 2,5m x 3m x 4m. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter ...

