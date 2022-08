Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma

Tambach-Dietharz (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Schützenstraße zu einem Einbruch in eine Firma. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld sowie weitere Gegenstände. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 0205257/2022 unter Telefon 03621/781124 zu melden. (dg)

