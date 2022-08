Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankbetrug

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am 14. März 2022 tankte ein bislang unbekannter Täter an einer Tankstelle in der Westfalenstraße und verließ anschließend ohne seine Rechnung zu begleichen das Tankstellengelände. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 125 Euro. An dem von dem Unbekannten benutzten VW waren außerdem entstempelte Kennzeichen angebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter oder dessen Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0173563/2022) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung des Bildmaterials liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell