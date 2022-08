LPI-GTH: Verkehrsunfall

Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen, gegen 04.50 Uhr befuhr ein Fahrer einer Sattelzugkombination die L1047 aus Richtung Hohe Tanne in Richtung Möhrenbach, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision, das Reh verendete vor Ort. An der Zugmaschine entstand Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

