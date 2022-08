Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zerkratzt- Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen dem 01. August, 18.30 Uhr und gestern 14.10 Uhr einen in der Bachstraße geparkten VW. Der oder die Unbekannten hinterließen einen tiefen Kratzer im Bereich der Beifahrerseite. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum in der Bachstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0188288/2022) entgegen. (jd)

