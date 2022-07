Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Außenspiegel beschädigt - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

An einem am Samstag in der Adam-Opel-Straße in Eisenach am Fahrbahnrand geparktem, dunklem Nissan wurde der linke Außenspiegel im Zuge einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Hinweise zu diesem Sachverhalt richten Sie bitte unter der Bezugsnummer 0172729/2022 an die Polizeiinspektion Eisenach oder jede andere Polizeidienststelle. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell