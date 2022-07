Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind in Unfall verwickelt

Arnstadt (ots)

Gestern, gegen 07.40 Uhr bog ein 65-jähriger Fahrer eines Ford von der Saalfelder Straße in die Ilmenauer Straße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einer 11-jährigen Fahrradfahrerin, welche die Ilmenauer Straße überqueren wollte. Das Mädchen verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)

