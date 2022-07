LPI-GTH: Verkehrsunfall

Nazza (Wartburgkreis) (ots) - Gestern, gegen 15.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Renault die L1016 aus Richtung Nazza in Richtung Mühlhausen, als der Fahrer eines Omnibusses die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. In diesem Moment kam der 21-Jährige mit seinem PKW auf die linke Fahrspur und touchierte mit dem Außenspiegel seines Fahrzeuges den Bus. Es entstand Sachschaden von ungefähr 700 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte ...

