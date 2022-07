Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert und mit falschem Kennzeichen unterwegs

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Ein Moped wurde am frühen Sonntagmorgen in der Ortslage Dankmarshausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hierbei freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim 16-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,43 Promille. Im Rahmen der Überprüfung des angebrachten Versicherungskennzeichens stellte sich heraus, dass dieses nicht für das vor Ort befindliche Fahrzeug vorgesehen ist. Darüber hinaus konnte in den persönlichen Sachen seines 17-jährigen Mitfahrers eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und in der weiteren Folge beschlagnahmt werden. Gegen die beiden Minderjährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (mm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell