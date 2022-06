Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in ehemaligem Lehrlingswohnheim

Arnstadt (ots)

Am heutigen Vormittag kam es im "Weg zur Fasanerie" zum Brandausbruch in einem leerstehenden Gebäude. Die Brandursache ist nicht bekannt und wird Gegenstand der sich an die Löschmaßnahmen anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha sein. Während der Brandbekämpfung wurde im Inneren eine leblose, männliche Personen gefunden, deren Identität aktuell ungeklärt ist. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, über die Höhe des Sachschaden liegen gegenwärtig keine Informationen vor. (db)

